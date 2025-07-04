İzmir Buca'daki orman yangınında korku dolu anlar: Alevlerin içinde kaldılar!

Yangın, Gaziemir'in Sarnıç bölgesine diğer yandan da Menderes Kısık Mahallesi'ne kadar ilerledi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde İzmir Aydın Otoyolu, Havalimanı Kavşağı-Kısıkköy mevkii arası iki istikamette ayrıca otoyol havalimanı gişelerden Buca Kavşağı arası iki istikamette ulaşıma kapatıldı.