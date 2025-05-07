İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ''eksik maaş'' krizi: İşçiler grev başlattı

"Bu para çok büyük bir para değil, gerçekten yetersiz"

İstekleri maaşlarının ve hak ettikleri ödemelerin gününde yatırılması söyleyen Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı işçi Erdal Bulut, "Öncelikle biz çalışanlar olarak en başta haklarımızın bize verilmesini istiyoruz. Aynı zamanda maaşlarımızın gününde ödenmesini talep ediyoruz. Geriye dönük alacaklarımızın, ikramiyelerimizin de zamanında yatırılmasını istiyoruz. Zaten aldığımız maaş bugünün Türkiye şartlarına göre oldukça düşük. Herkes sanıyor ki biz 100 bin lira maaş alıyoruz. Biz öyle bir para almıyoruz. Zaten alsak buraya gelip sesimizi duyurmaya çalışmazdık. Herkes bilsin ki bizim aldığımız maaş 40 bin lira. Bugün dışarıda en iyi usta zaten bu parayı alıyor. Ama bugünkü şartlarda sadece kira 25 bin lira. Benim çocuğum okuyor; ona da her ay 15-18 bin TL harcıyorum. Bu parayla geçinmemiz mümkün değil. Bu para çok büyük bir para değil, gerçekten yetersiz. Bu yüzden yetkililerin bir an önce bu duruma el atmasını istiyoruz. Yoksa biz buraya gelmeye hevesli değiliz. Bizim. Başka bir şey istemiyoruz. Yetkililerin sadece sesimizi duymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.