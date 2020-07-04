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  3. 04 Temmuz 2020 13:10

İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki ''ekolojik köprü'' hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.

İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki ''ekolojik köprü'' hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.

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İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki ''ekolojik köprü'' hazır

Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında, ekolojik köprü inşaatına başlandı.

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İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki ''ekolojik köprü'' hazır

Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.

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İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki ''ekolojik köprü'' hazır

Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.

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