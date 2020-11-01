Arama kurtarma personeli gözyaşlarını tutamadı

"YORGUNLUĞU HİSSETMİYORUZ"

Kaymak sözlerini şöyle tamamladı: "Doğanlar Apartmanındaki son durum bir çok farklı ekip var. Her farklı ekip farklı katlara ulaşmaya çalışıyor. 3 günün yorgunluğu yok. Buradaki son vatandaşımıza kadar canlı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de yorgunluğu hissetmiyoruz. Dayanabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği yere kadar ayakta kalıp çalışmaya devam ediyoruz. Enkaz altında kalan canlı bir vatandaşımıza ulaşamadık ama umutlarımız devam ediyor."