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İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan polisin şüphelenerek durdurduğu 6 kadın yolcunun üzerinden 84'ü cinsel organlarına gizlenmiş, 116 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirildi.

Kaynak: DHA
İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı - Resim: 1

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Türkiye'ye kaçak yollarla altın girişi yapılacağı bilgisine ulaştı.

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İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı - Resim: 2

2 Ekim'de harekete geçen polis, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki aracı havalimanının çıkışında durdurdu.

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İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı - Resim: 3

Araçta ve yolcular üzerinde yapılan aramada, her biri 110 gram 82 adet külçe altın, 18 oyun konsolu ve kolu (playstation), 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi. 

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İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı - Resim: 4

Ayrıca, alınan mahkeme kararının ardından Özbek kadın yolcuların iç beden muayenesi ile yapılan cerrahi müdahalesi sonucu cinsel organlarından yine her biri 110 gram ağırlığında 84 külçe altın daha çıkarıldı.

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