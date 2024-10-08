İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan polisin şüphelenerek durdurduğu 6 kadın yolcunun üzerinden 84'ü cinsel organlarına gizlenmiş, 116 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirildi.
Kaynak: DHA
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Türkiye'ye kaçak yollarla altın girişi yapılacağı bilgisine ulaştı.
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2 Ekim'de harekete geçen polis, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki aracı havalimanının çıkışında durdurdu.
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Araçta ve yolcular üzerinde yapılan aramada, her biri 110 gram 82 adet külçe altın, 18 oyun konsolu ve kolu (playstation), 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
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Ayrıca, alınan mahkeme kararının ardından Özbek kadın yolcuların iç beden muayenesi ile yapılan cerrahi müdahalesi sonucu cinsel organlarından yine her biri 110 gram ağırlığında 84 külçe altın daha çıkarıldı.
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