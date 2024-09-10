İzmir Körfezi'ndeki kabusta İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi

İzmir Körfezi’nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1.8 milyon lira ceza kesildi. Belediyeye ait 2 atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu Körfez’e deşarj ettiği belirlenirken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.