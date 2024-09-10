İzmir Körfezi'ndeki kabusta İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi
İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi.
İzmir`de 20 Ağustos`ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili`ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde balık ölümleri bugün Karşıyaka ilçesinin Aksoy Mahallesi`nde de yoğun olarak gözlemlendi.
Çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.
İzmir Körfezi’nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1.8 milyon lira ceza kesildi. Belediyeye ait 2 atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu Körfez’e deşarj ettiği belirlenirken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.