İzmir Körfezi'nden yükselen kötü koku isyan ettirdi

'BU KOKU İZMİR'E YAKIŞMIYOR'

Taksicilik yapan Eşref Kırmızıgül (50), "Kokudan geçilmiyor, denizde ölü balık da var. Bir an önce denizin temizlemesini istiyoruz. Yoldan geçerken ölü balık kokusundan çok rahatsız oluyorum. Buna bir an önce bir çözüm bulunmasını istiyorum. Çok kötü, çok fena okuyor. Yetkililerin bir çözüm bulmalarını istiyoruz. İzmir, Türkiye’nin 3'üncü büyükşehri; bu koku İzmir’e yakışmıyor. Birilerinin temizlemesi gerekiyor" diye konuştu.