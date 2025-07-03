İzmir Ödemiş'teki orman yangınından kahreden haber: 1 kişi hayatını kaybetti

YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İ.E.'nin (80), cesediyle karşılaştı.