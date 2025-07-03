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  4. İzmir Ödemiş'teki orman yangınından kahreden haber: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Ödemiş'teki orman yangınından kahreden haber: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını evlere de sıçradı. Yanan bir evde, yatalak hasta İ.E.'nin (80) cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA
İzmir Ödemiş'teki orman yangınından kahreden haber: 1 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

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İzmir Ödemiş'teki orman yangınından kahreden haber: 1 kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

İlk müdahalesi 10 dakika içerisinde yapılan yangına müdahale, gece boyunca karadan devam etti. 

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İzmir Ödemiş'teki orman yangınından kahreden haber: 1 kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere, 2 uçak ve 9 helikopterle havadan müdahaleye de başlandı.

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İzmir Ödemiş'teki orman yangınından kahreden haber: 1 kişi hayatını kaybetti - Resim: 4

YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İ.E.'nin (80), cesediyle karşılaştı. 

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