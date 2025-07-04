İzmir Ödemiş'teki yangın felaketinde bir mahalle küle döndü!

'BU DÖNEMDE İNSAN KAYNAKLI YANGINLARA HEPİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREK'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ödemiş'te yangın bölgesine gelerek mağdur vatandaşlarla görüştü. Milletvekili Bölünmez, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Tosunlar Mahallesi 33 haneli bir yerleşim. Yandı maalesef. Çok şükür ki can kaybımız yok. Suçıktı'da bir can kaybımız var maalesef. Orada da evlerde zayiat var. Nem çok düşük, sıcaklık çok fazla, rüzgarın da biraz hızı düşmüş. Bu dönemde insan kaynaklı olan bu yangınlara hepimizin dikkat etmesi gerek. Vatandaşlarımıza devlet olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek için buradayız" dedi.