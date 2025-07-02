İzmir Seferihisar'da yeni bir yangın daha: Evler tahliye edildi
İzmir’in Seferihisar ilçesi Azmakyolu mevkisinde çıkan yangın nedeniyle bin 500 kişilik TOKİ konutları tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak: DHA / İHA
İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında 29 Haziran’da başlayan orman yangını devam ederken, Seferihisar'da ikinci bir yangın daha çıktı. Azmakyolu mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında otluk ve makilik alanda çıkan yangına hızla müdahale edildi.
1 / 7
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 6 helikopter, 10 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla hem havadan hem de karadan müdahale etti.
2 / 7
Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgede bulunan TOKİ konutları tedbir amacıyla tahliye edildi.
3 / 7
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
4 / 7