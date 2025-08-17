İzmir sokaklarında isyan ettiren manzara

Karşıyaka’da yaşayan Duygu Özerginer (24), bölgede uzun süredir çöp sorunu yaşandığını söyleyerek, “O kadar alıştık ki bakmamaya çalışıyorum. Çöpün direkt karşısındaki apartmanda oturuyorum. Evden çıkınca böyle bir manzara ile karşılaşmak çok kötü oluyor. Diğer kötü yanı ise burası çocuk parkı ve çocuklar yazın hep burada oynuyorlar. Çok fazla çöp kokusu da oluyor. Sadece burası değil, arka mahallelerde de çöpler birikiyor. Akşam çöpleri toplamak için görevliler geliyor ama daha önce birikip etrafa taşan çöplere hiç dokunmuyorlar. Bu durumdan oldukça rahatsız” dedi.