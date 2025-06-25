İzmir sokaklarında yine mide bulandıran manzara: Her yeri çöp dağları sardı
İzmir'in Buca ilçesinde, uzun süredir maaşlarını alamayan belediye işçilerinin eylemi dolayısıyla biriken çöp yığınları sokaklara taştı. Hasta olmaktan endişe duyan vatandaşlar, kötü kokuya da tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
İzmir'in Buca Belediyesinde süren maaş krizinin 8. gününde, paralarını alamayan işçilerin eylemi sürerken toplanmayan çöpler ise vatandaşları isyan ettirmeye başladı.
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Hindistan'ı aratmayan görüntüler, ilçe sakinlerinin tepkisini çekerken, biriken çöp yığınları da sokaklara taştı.
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Sokaklarda çöp yığınları artarken, kötü koku ise mahalleleri sarmış durumda.
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Hasta olmaktan korkan vatandaşlar, soruna çözüm bulmayan Buca Belediyesi ve Başkan Görkem Duman'a tepki gösterdi.
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