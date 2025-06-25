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İzmir sokaklarında yine mide bulandıran manzara: Her yeri çöp dağları sardı

İzmir'in Buca ilçesinde, uzun süredir maaşlarını alamayan belediye işçilerinin eylemi dolayısıyla biriken çöp yığınları sokaklara taştı. Hasta olmaktan endişe duyan vatandaşlar, kötü kokuya da tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
İzmir sokaklarında yine mide bulandıran manzara: Her yeri çöp dağları sardı - Resim: 1

İzmir'in Buca Belediyesinde süren maaş krizinin 8. gününde, paralarını alamayan işçilerin eylemi sürerken toplanmayan çöpler ise vatandaşları isyan ettirmeye başladı. 

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İzmir sokaklarında yine mide bulandıran manzara: Her yeri çöp dağları sardı - Resim: 2

Hindistan'ı aratmayan görüntüler, ilçe sakinlerinin tepkisini çekerken, biriken çöp yığınları da sokaklara taştı. 

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İzmir sokaklarında yine mide bulandıran manzara: Her yeri çöp dağları sardı - Resim: 3

Sokaklarda çöp yığınları artarken, kötü koku ise mahalleleri sarmış durumda.

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İzmir sokaklarında yine mide bulandıran manzara: Her yeri çöp dağları sardı - Resim: 4

Hasta olmaktan korkan vatandaşlar, soruna çözüm bulmayan Buca Belediyesi ve Başkan Görkem Duman'a tepki gösterdi. 

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