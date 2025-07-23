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İzmir Urla'daki orman yangınında yanan alanlar dronla görüntülendi

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor. Yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: DHA
İzmir Urla'daki orman yangınında yanan alanlar dronla görüntülendi - Resim: 1

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında orman yangını çıktı.

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İzmir Urla'daki orman yangınında yanan alanlar dronla görüntülendi - Resim: 2

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 

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İzmir Urla'daki orman yangınında yanan alanlar dronla görüntülendi - Resim: 3

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 4 dozer, 40 arazöz, su tankeri ve personelle karadan müdahale edildi. 

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İzmir Urla'daki orman yangınında yanan alanlar dronla görüntülendi - Resim: 4

Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışması dururken, gece boyunca karadan müdahale sürdü.

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