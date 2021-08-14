İzmir ve Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Bayramiç'e bağlı Aşağışevik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.