İzmir ve Çanakkale'de orman yangını
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ise tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere müdahale sürüyor.
Menderes'in Küner Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı.
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KONTROL ALTINDA
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI
Bayramiç'e bağlı Aşağışevik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
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