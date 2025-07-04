İzmir yanıyor! Yangın evlere ulaştı, 7 mahalle boşaltıldı...

Yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta 80 yaşındaki bir vatandaşın cesediyle karşılaştı.