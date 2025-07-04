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  4. İzmir yanıyor! Yangın evlere ulaştı, 7 mahalle boşaltıldı...

İzmir yanıyor! Yangın evlere ulaştı, 7 mahalle boşaltıldı...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangının müdahale, 3'üncü gününde de devam ederken bölgede tahliye edilen mahalle sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak: DHA / İHA
İzmir yanıyor! Yangın evlere ulaştı, 7 mahalle boşaltıldı... - Resim: 1

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda önceki gün saat 21.00 sıralarında yangın çıkmıştı. 

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İzmir yanıyor! Yangın evlere ulaştı, 7 mahalle boşaltıldı... - Resim: 2

Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İzmir yanıyor! Yangın evlere ulaştı, 7 mahalle boşaltıldı... - Resim: 3

Yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta 80 yaşındaki bir vatandaşın cesediyle karşılaştı. 

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İzmir yanıyor! Yangın evlere ulaştı, 7 mahalle boşaltıldı... - Resim: 4

Yangında Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri de alevlere teslim oldu. 

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