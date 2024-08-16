İzmir yanıyor! Yangın yerleşim yerlerine sıçradı; belediyeden acil çağrı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle vatandaşların evlerini tahliye ettiği bildirildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Karatepe mevkiinde dün akşam saat 21.10'da henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
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Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleriyle beraber İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kara ekipleri müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla hava desteği geldi.
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Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
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Rüzgarın etkisiyle yangını kontrol altına almak zorlaşırken yerleşim yerlerine kül yağdığı görüldü. Alevler nedeniyle Karşıyaka'nın belli bölgelerine de elektrik verilemiyor.
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