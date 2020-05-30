İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
Karabağlar ilçesinde, aynı mahallede bulunan 2 depoya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2'si 18 yaşından küçük, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Selvili Mahallesi'nde, aralarında bir sokak bulunan 2 depoda, yüklü miktarda sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Dün adreslere operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan, 5 litrelik bidonlarda yaklaşık 8 ton sahte etil alkol, 3 bin etiket ve 2 litre gliserin ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak İ.K. ve F.T.'nin yanı sıra, yaşları 18'den küçük olan M.D. ve E.K. gözaltına alındı.