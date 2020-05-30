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  3. 30 Mayıs 2020 10:43

İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

Karabağlar ilçesinde, aynı mahallede bulunan 2 depoya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2'si 18 yaşından küçük, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Selvili Mahallesi'nde, aralarında bir sokak bulunan 2 depoda, yüklü miktarda sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 

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İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

Dün adreslere operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan, 5 litrelik bidonlarda yaklaşık 8 ton sahte etil alkol, 3 bin etiket ve 2 litre gliserin ele geçirdi. 

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İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

Olayla ilgili olarak İ.K. ve F.T.'nin yanı sıra, yaşları 18'den küçük olan M.D. ve E.K. gözaltına alındı. 

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İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İ.K. ve F.T.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, M.D. ve E.K. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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