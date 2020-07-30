İzmir'de Manda Çayı'nda koku tepkisi

Manda Çayı yakınında esnaf lokantası bulunan Selami Aydın, "Biz buranın esnafı olarak buranın kokusundan şikayetçiyiz. Çok berbat bir şekilde kokuyor. Yazın dere içine gelen balıklar da ölüyor. Biz, şikayetçiyiz. Buradaki gökdelenlerde çalışan, adliyede çalışan kişiler de şikayetçi. Bizim lokantamıza gelen müşteriler de şikayetçi, bu kokudan dolayı yemek yiyemiyorlar. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Rengi de çok kötü, sanayiden gelen pislikleri döktüklerini tahmin ediyorum. İster istemez sinekler de oluyor. Belediyeden bir çözüm istiyoruz. Bu pisliğin önüne geçemediler. Burası İzmir'in en güzel yeri" dedi.