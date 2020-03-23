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  3. 23 Mart 2020 17:50

İzmir'de meydanlar boş kaldı

İzmir'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı.

İzmir'de meydanlar boş kaldı

Dronla görüntülenen tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu, Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Anıt çevresinde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

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İzmir'de meydanlar boş kaldı

Belediyenin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden düzenlediği vapur seferlerinden dolayı Karşıyaka İskelesi'nde çok sayıda vapurun beklediği gözlemlendi.

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İzmir'de meydanlar boş kaldı

Öte yandan, yaşlılara polis ve belediye ekiplerinin desteği sürerken, gönüllü birçok kişi de evlerinden dışarı çıkmayan yaşlı ve hastalara yardımcı olmaya devam etti.

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İzmir'de meydanlar boş kaldı

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