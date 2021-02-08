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  3. 08 Şubat 2021 23:35

İzmir'de şiddetli fırtına hayatı felç etti

İzmir'de etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Fırtınada çok sayıda tekne batarken, ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları da uçtu.

İzmir'de şiddetli fırtına hayatı felç etti

İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle Karşıyaka'da denizin taşması sonucu tramvay ve yaya yolu kapandı. 

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İzmir'de şiddetli fırtına hayatı felç etti

Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosunda etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay ve yaya yolunda ulaşım sağlanamazken, kara yolunun da bir şeridi önlem amaçlı trafik ekipleri tarafından kapatıldı. 

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İzmir'de şiddetli fırtına hayatı felç etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.  

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İzmir'de şiddetli fırtına hayatı felç etti

Biriken sular nedeniyle tramvaylar zorlukla ilerledi.  

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