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  3. 03 Ocak 2021 22:34

İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu

İzmir’in Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan yardım kolilerini almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken, koronavirüsün unutulduğu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak ilçesine bağlı 2. Kadriye Mahallesi sakinlerine gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı. 

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İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu

Kolilerin dağıtımı sırasında yaşanan izdiham koronavirüsü unutturdu.

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İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu

Bir kamyondan dağıtılan kolileri almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar sosyal mesafeye uymazken, birçok vatandaşın da maske takmadığı görüldü.

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İzmir'de yardım almak isteyenler koronavirüsü unuttu

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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