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  3. 13 Aralık 2020 23:06

İzmir'de yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme meydana geldi. Yolun yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

İzmir'de yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

İzmir'de dün gece başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki inşaatın temel kazısı, yağmur sularıyla doldu. 

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İzmir'de yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

Temel çukuruna dolan suların zemini yumuşatması nedeniyle yanındaki yolda çökme meydana geldi. 

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İzmir'de yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

Yoldaki çökmeye bağlı olarak da yan tarafta bulunan 3 katlı binada kayma oldu. 

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İzmir'de yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

Tedbir amacıyla bina, tahliye edildi ve mühürlendi. 

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