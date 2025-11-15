İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmayla olaya karışan şüphelilerin D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25) olduğu belirlenip, önceki gün yakalandı. Tarafların akraba oldukları, olayın ailevi sebeplerden dolayı meydana geldiği anlaşıldı. Şüphelilerden E.E., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden M.D., N.D., B.D. ve S.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.