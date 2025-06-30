İzmir'de 2 ayrı noktadaki orman yangınının bıraktığı hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı
İzmir'in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda çıkan yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
İzmir’in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda, dün çıkan yangında 12 saat geride kaldı. Yangın, Doğankent Sitesi’ne sıçrarken yazlık mahalle tedbir amaçlı tahliye edilerek, elektrik hattı kesildi.
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Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi. Ayrıca alevlerin tehdit ettiği Payamlı Mahallesi de önlem amaçlı tahliye edildi.
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Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi. Havanın aydınlanması ile birlikte mahalledeki evlerin hasarı görüntülendi.
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Yangında 16 saat geride kalırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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