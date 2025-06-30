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İzmir'de 2 ayrı noktadaki orman yangınının bıraktığı hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

İzmir'in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda çıkan yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
İzmir'de 2 ayrı noktadaki orman yangınının bıraktığı hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı - Resim: 1

İzmir’in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda, dün çıkan yangında 12 saat geride kaldı. Yangın, Doğankent Sitesi’ne sıçrarken yazlık mahalle tedbir amaçlı tahliye edilerek, elektrik hattı kesildi.

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İzmir'de 2 ayrı noktadaki orman yangınının bıraktığı hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı - Resim: 2

Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi. Ayrıca alevlerin tehdit ettiği Payamlı Mahallesi de önlem amaçlı tahliye edildi. 

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İzmir'de 2 ayrı noktadaki orman yangınının bıraktığı hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı - Resim: 3

Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi. Havanın aydınlanması ile birlikte mahalledeki evlerin hasarı görüntülendi. 

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İzmir'de 2 ayrı noktadaki orman yangınının bıraktığı hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı - Resim: 4

Yangında 16 saat geride kalırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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