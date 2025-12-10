İzmir'de 2 günde 1 olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle 13 ilçede 2 günde bir planlı ve dönüşümlü olarak uygulanan su kesinti programı güncellendi.