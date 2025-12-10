İzmir'de 2 günde 1 olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'de 13 ilçede 2 günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin her gün uygulanacağını duyurdu.
Kaynak: DHA
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle 13 ilçede 2 günde bir planlı ve dönüşümlü olarak uygulanan su kesinti programı güncellendi.
1 / 5
Yeni planlama kapsamında Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallerde her gün 23.00 - 05.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. (DHA)
2 / 5
3 / 5
4 / 5