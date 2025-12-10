İzmir'de 2 günde 1 olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak

  1. Anasayfa
  4. İki günde 1 olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'de 13 ilçede 2 günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin her gün uygulanacağını duyurdu.

Kaynak: DHA
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle 13 ilçede 2 günde bir planlı ve dönüşümlü olarak uygulanan su kesinti programı güncellendi. 

Yeni planlama kapsamında Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallerde her gün 23.00 - 05.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. (DHA)

