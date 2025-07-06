İzmir'de 2 şehit verdiğimiz, bitmek bilmeyen yangının bilançosu kahretti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Ödemiş’teki orman yangınına dair açıklamasında 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasar gördüğü bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangınından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD yetkililerinden yangından etkilenen köyler hakkında bilgi alan Yerlikaya, inceleme sırasında köylüleri dinledi.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "25 Haziran'dan düne kadar 10 gün boyunca İzmir, güzel İzmir’imizde, ilçelerinde, köylerinde orman yangını boyunca hep gerçekten çok seferberlik ruhuyla bir mücadele, söndürme mücadelesi yapıldı. Ve şükürler olsun ki artık yangınla ilgili devam eden bir durum kalmadı. Öncelikle sözlerime başlamadan önce yangından etkilenen kıymetli köylerimize, ilçelerimize ve güzel İzmir’imize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve Allah tekrarından korusun diyorum" ifadelerini kullandı.
İlk andan itibaren devletin tüm kurumları, kuruluşları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yangını söndürmek için büyük bir mücadele örneği verildiğini söyleyen Yerlikaya, "Biz başta Tarım Bakanımız olmak üzere onun koordinasyonunda çalışan Orman Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına, orman işçilerimize teşekkür ediyoruz. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları burada kıymetli valimizin koordinasyonunda gerçekten cansiperane gece gündüz durmadan çalıştılar. İçişleri Bakanlığımızın bünyesindeki bizim köklü teşkilatımız AFAD da yangın esnasında, yangın bittikten sonra da asıl şimdi bu noktada iyileştirme ile ilgili hizmetlerimizi yapıyor olacağız. Yapmaya başladık zaten. Bunlarla da ilgili birazdan sizlere bilgiler vereceğim. Ben bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Buradaki Karadoğanlı kıymetli kardeşlerimizin şahsında yukarıdan itibaren buraya ziyaret ederek geldik. Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü ve Karadoğan'dayız. Sizlerin şahsında İzmir’imizde yangınla imtihan edilen bütün vatandaşlarımızın da her birine tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.