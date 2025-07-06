İzmir'de 2 şehit verdiğimiz, bitmek bilmeyen yangının bilançosu kahretti

İlk andan itibaren devletin tüm kurumları, kuruluşları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yangını söndürmek için büyük bir mücadele örneği verildiğini söyleyen Yerlikaya, "Biz başta Tarım Bakanımız olmak üzere onun koordinasyonunda çalışan Orman Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına, orman işçilerimize teşekkür ediyoruz. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları burada kıymetli valimizin koordinasyonunda gerçekten cansiperane gece gündüz durmadan çalıştılar. İçişleri Bakanlığımızın bünyesindeki bizim köklü teşkilatımız AFAD da yangın esnasında, yangın bittikten sonra da asıl şimdi bu noktada iyileştirme ile ilgili hizmetlerimizi yapıyor olacağız. Yapmaya başladık zaten. Bunlarla da ilgili birazdan sizlere bilgiler vereceğim. Ben bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Buradaki Karadoğanlı kıymetli kardeşlerimizin şahsında yukarıdan itibaren buraya ziyaret ederek geldik. Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü ve Karadoğan'dayız. Sizlerin şahsında İzmir’imizde yangınla imtihan edilen bütün vatandaşlarımızın da her birine tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.