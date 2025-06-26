İzmir'de 22 saat süren dev yangından geriye kalan kül dağları böyle görüntülendi
İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan yangında, Foça Ilıpınar Mahallesi'nde büyüyen yangının verdiği hasar dron ile havadan görüntülenirken çıkan yangında ağılları zarar gören vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
Kaynak: DHA / İHA
İzmir'de Aliağa ilçesinde başlayıp Foça'da genişleyen ormanlık alandaki yangın, kırsal Ilıpınar Mahallesi'nde bazı ağıllarda hasara neden oldu.
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Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, ağılları küle çevirdi.
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Yangında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı.
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Dün öğle saatlerinde başlayan ve geniş bir alanı etkileyen orman yangınının verdiği hasar havadan da görüntülenirken ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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