İzmir'de 4 gün süren yangından geriye bu görüntüler kaldı
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangını 4'üncü gününde kontrol altına alındı. Yanan alanlar ile kullanılamaz hale gelen çok sayıda ev dron ile görüntülendi.
Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, 29 Haziran saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında Seferihisar’da Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri ile 4 kırsal mahalle tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 21 kişiye hastanelerde ayakta müdahale edildi. Alevlerin arasında kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yangının bugün kontrol altına alındığını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında 155 bina ve 156 bağımsız bölümde hasar saptandı.