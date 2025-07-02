İzmir'de 4 gün süren yangından geriye bu görüntüler kaldı

Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, 29 Haziran saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında Seferihisar’da Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri ile 4 kırsal mahalle tahliye edildi.