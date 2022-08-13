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İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif! İşte tarihin ''parmak izleri''

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Ulucak Höyüğü'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan yapının, en eski seramik üretim atölyesi olduğu anlaşıldı. Seramik üretiminde kullanılan hamurların üzerinde, kentin 8 bin yıl öncesinde yaşamış seramik ustalarına ait parmak izlerine de rastlanıldı.

İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif! İşte tarihin ''parmak izleri'' - Resim: 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi`nin desteğiyle İzmir`in en eski yerleşim yeri, 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü`nde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor.

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İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif! İşte tarihin ''parmak izleri'' - Resim: 2

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik`in, 2009 yılında kazı başkanlığını devraldığı höyükteki çalışmalarda bugüne dek İzmir`in tarihiyle ilgili birçok bulgu gün yüzüne çıkarıldı.

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İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif! İşte tarihin ''parmak izleri'' - Resim: 3

Ulucak Höyüğü`nün, Ege Bölgesi`nin ilk çiftçilerine ev sahipliği yaptığı da bu çalışmalarla tespit edildi. 

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İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif! İşte tarihin ''parmak izleri'' - Resim: 4

Ayrıca ilk yerleşimcilerin 7,5 metrelik kültür tabakası boyunca evlerini birbiri üzerine inşa edip kesintisiz 1150 yıl boyunca aynı yerde iskan ettikleri de anlaşıldı.

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