İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif! İşte tarihin ''parmak izleri''

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi`nin desteğiyle İzmir`in en eski yerleşim yeri, 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü`nde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor.