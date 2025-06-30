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  4. İzmir'de alevler durdurulamıyor! Belediye başkanı ''acil'' diyerek yardım istedi

İzmir'de alevler durdurulamıyor! Belediye başkanı ''acil'' diyerek yardım istedi

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan yangınla mücadele sürüyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yangının giderek büyüdüğünü belirterek acil destek çağrısında bulundu.

İzmir'de alevler durdurulamıyor! Belediye başkanı ''acil'' diyerek yardım istedi - Resim: 1

Menderes ilçesi ve Seferihisar ilçesi sınırlarında dün başlayan yangın, ikinci gününde de etkili olmayı sürdürüyor. 

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İzmir'de alevler durdurulamıyor! Belediye başkanı ''acil'' diyerek yardım istedi - Resim: 2

Şiddetli rüzgarın etkisi ile yerleşim alanlarında da sıçrayan yangın, dün onlarca yazlık evi küle çevirmişti. Bugün de akşam saatlerinde Doğanbey Atatürk Mahallesi’nde bulunan evlere alevler yaklaştı.

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İzmir'de alevler durdurulamıyor! Belediye başkanı ''acil'' diyerek yardım istedi - Resim: 3

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anonslarla ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri panik içersinde evlerini terk etti.

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İzmir'de alevler durdurulamıyor! Belediye başkanı ''acil'' diyerek yardım istedi - Resim: 4

"Çok alışmıştık buralara"
Evini tahliye eden vatandaşlardan Necati K., "Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Çok alışmıştık buralara. Ekipler tahliye etmemizi istediler boşaltın dediler şimdi boşaltıyoruz evleri" diye konuştu.

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