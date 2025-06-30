İzmir'de alevler durdurulamıyor! Belediye başkanı ''acil'' diyerek yardım istedi
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan yangınla mücadele sürüyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yangının giderek büyüdüğünü belirterek acil destek çağrısında bulundu.
Menderes ilçesi ve Seferihisar ilçesi sınırlarında dün başlayan yangın, ikinci gününde de etkili olmayı sürdürüyor.
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Şiddetli rüzgarın etkisi ile yerleşim alanlarında da sıçrayan yangın, dün onlarca yazlık evi küle çevirmişti. Bugün de akşam saatlerinde Doğanbey Atatürk Mahallesi’nde bulunan evlere alevler yaklaştı.
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AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anonslarla ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri panik içersinde evlerini terk etti.
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"Çok alışmıştık buralara"
Evini tahliye eden vatandaşlardan Necati K., "Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Çok alışmıştık buralara. Ekipler tahliye etmemizi istediler boşaltın dediler şimdi boşaltıyoruz evleri" diye konuştu.
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