İzmir'de alevler durdurulamıyor! Belediye başkanı ''acil'' diyerek yardım istedi

"Çok alışmıştık buralara"

Evini tahliye eden vatandaşlardan Necati K., "Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Çok alışmıştık buralara. Ekipler tahliye etmemizi istediler boşaltın dediler şimdi boşaltıyoruz evleri" diye konuştu.