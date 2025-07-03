İzmir’de alevlerin yaklaştığı bir mahalle daha tahliye edildi
İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan yangın, Urla’nın Zeytinalanı Mahallesi’ne doğru yayıldı. Mahalle tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
İzmir'in Çeşme ilçesi İldır Mahallesi’nde bulunan tarım arazisinde dün saat 13.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Şiddetli rüzgarın etkisiyle Urla’nın Zeytinalanı Mahallesi’ne doğru yayılan alevler nedeniyle mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi.
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Makilik alanda etkili olan alevlere arasözler, itfaiye ekipleri ve TOMA’lar müdahale ederken, çevre illerden de bir çok ekip söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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