İzmir’de Balıkesir rüzgârı esti: ''Balıkesir Takımı Kuvayi Milliye’nin devamıdır''

“EVLADINIZ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

İzmir Balıkesirliler Derneği’nin bir evladı olmaktan daima onur ve gurur duyduğunu dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Benim gerçekten yürekten sevdiğim, İzmir’de yaşayan gönlü Balıkesir’de atan ailem, hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz. Her zaman yanınızda oldum, bundan da daima onur, gurur duydum. Derneklerimizin içinde gerçekten büyük fark yaratan, mücadele eden hem Erkan kardeşimiz hem de yönetimi. Uzun yıllardır çok büyük mücadele verdiler. Her sıkıntıda, sorunda hemşehrilerinin yanında oldular. Yetmedi İzmir’de bir sıkıntı oldu. Her beraber, birlik ve beraberlik içinde çözdüler. Neden? Çünkü bizler Kuvayi Milliyeciyiz. Yani biz milli birliğe ve beraberliğe inanan, ayrımcılığa dur diyen insanlarız. Onun için ben size hem hoşgeldiniz diyorum hem de sizin evladınız olduğunuz için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.