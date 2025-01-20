İzmir’de Balıkesir rüzgârı esti: ''Balıkesir Takımı Kuvayi Milliye’nin devamıdır'2
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmir Balıkesirliler Derneği’nin düzenlediği “Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi” etkinliğine katıldı.
İzmir’de yaşayıp da gönlü Balıkesir’de atan hemşehrilerinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Akın, “Kuvayi Milliye geleneğinin bir devamı olarak Balıkesir Takımı’nı inşa ediyoruz. Hepiniz bu takımın birer paydaşısınız” dedi.
İzmir Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi etkinliği düzenledi. Gerçekleşen programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uzun, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından gecenin anısına İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a hediye takdim edildi. Programda yöresel oyunlar ve türkülerle iki şehrin ortak kültürü tanıtıldı.
“EVLADINIZ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”
İzmir Balıkesirliler Derneği’nin bir evladı olmaktan daima onur ve gurur duyduğunu dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Benim gerçekten yürekten sevdiğim, İzmir’de yaşayan gönlü Balıkesir’de atan ailem, hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz. Her zaman yanınızda oldum, bundan da daima onur, gurur duydum. Derneklerimizin içinde gerçekten büyük fark yaratan, mücadele eden hem Erkan kardeşimiz hem de yönetimi. Uzun yıllardır çok büyük mücadele verdiler. Her sıkıntıda, sorunda hemşehrilerinin yanında oldular. Yetmedi İzmir’de bir sıkıntı oldu. Her beraber, birlik ve beraberlik içinde çözdüler. Neden? Çünkü bizler Kuvayi Milliyeciyiz. Yani biz milli birliğe ve beraberliğe inanan, ayrımcılığa dur diyen insanlarız. Onun için ben size hem hoşgeldiniz diyorum hem de sizin evladınız olduğunuz için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.