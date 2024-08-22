İzmir'de belediye çalışanları iş bırakınca ortaya bu görüntüler çıktı
İzmir'de çöp toplayan işçiler, 'vasıf ödemeleri yapılmadığı' gerekçesiyle iş bırakınca sokaklarda çöp yığınlarıyla doldu.
İzmir'de 'vasıf ödemeleri yapılmadığı' gerekçesiyle çöpleri toplayan işçiler işi bıraktı. Eylem nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu.
Kent Temizliği Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 2 No'lu şube üyesi 90 işçi, görev yaptıkları alanla ilgili ek ücreti gerektiren vasıf ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.
Özellikle kentin merkezinde çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu. Konak ilçesinde Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları, tepkilere yol açtı.
Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaptığı açıklamada, 90 çalışanın vasıf haklarının verilmesi için yaptıkları görüşmelerde netice alamadıklarını, çalışanların iş bırakma kararı aldığını söyledi.