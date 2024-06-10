İzmir'de bir orman yangını daha

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yangınları da beraberinde getirdi.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.