İzmir'de bir orman yangını daha
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
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Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yangınları da beraberinde getirdi.
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
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Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale etti.
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Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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