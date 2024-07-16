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İzmir'de bir orman yangını daha

İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Kaynak: DHA
İzmir'de bir orman yangını daha - Resim: 1

Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. 

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İzmir'de bir orman yangını daha - Resim: 2

Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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İzmir'de bir orman yangını daha - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer bölgeye sevk edildi. 

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İzmir'de bir orman yangını daha - Resim: 4

Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. (DHA)

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