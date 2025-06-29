İzmir'de büyük orman yangını: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, evler yandı, tahliyeler başladı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasında çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada angına ilk müdahalenin saat 13.12 itibarıyla yapıldığını belirtti. Vali Elban, "İlimiz genelinde orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Menderes'teki yangına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer aracı ve itfaiye, 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu 678 personel ile müdahale edilmektedir" dedi.