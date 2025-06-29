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İzmir'de büyük orman yangını: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, evler yandı, tahliyeler başladı

İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangınında alevler, yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

Kaynak: DHA
İzmir'de büyük orman yangını: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, evler yandı, tahliyeler başladı - Resim: 1

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

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İzmir'de büyük orman yangını: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, evler yandı, tahliyeler başladı - Resim: 2

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. 

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İzmir'de büyük orman yangını: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, evler yandı, tahliyeler başladı - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer bölgeye sevk edildi. 

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İzmir'de büyük orman yangını: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, evler yandı, tahliyeler başladı - Resim: 4

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasında çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada angına ilk müdahalenin saat 13.12 itibarıyla yapıldığını belirtti. Vali Elban, "İlimiz genelinde orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Menderes'teki yangına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer aracı ve itfaiye, 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu 678 personel ile müdahale edilmektedir" dedi.

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