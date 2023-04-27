İzmir'de büyük sitede korkutan yangın!
İzmir’in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitede yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
1 / 6
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.
2 / 6
PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
3 / 6
BELEDİYE BAŞKANI ENGİN'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.
4 / 6