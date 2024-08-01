İzmir'de büyük yangın: 5 araç küle döndü
İzmir'in Bornova ilçesinde, palet fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Yangın bitişikteki 2 işletmeye de sıçrarken, 5 araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Işıkkent Mahallesi 6106/36 Sokak'taki bir palet fabrikasının bahçesinde saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Bahçede tutuşan ahşap paletler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
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Alevler, fabrikanın bitişiğindeki 2 ayrı soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerinin dış cephesine sıçradı.
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İş yerlerinin zarar gördüğü yangında, alevlerin ulaştığı 1 minibüs ile 4 otomobil ise kullanılamaz duruma geldi.
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