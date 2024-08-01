  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İzmir'de büyük yangın: 5 araç küle döndü

İzmir'de büyük yangın: 5 araç küle döndü

İzmir'in Bornova ilçesinde, palet fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Yangın bitişikteki 2 işletmeye de sıçrarken, 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
İzmir'de büyük yangın: 5 araç küle döndü - Resim: 1

Işıkkent Mahallesi 6106/36 Sokak'taki bir palet fabrikasının bahçesinde saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

1 / 10
İzmir'de büyük yangın: 5 araç küle döndü - Resim: 2

Bahçede tutuşan ahşap paletler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. 

2 / 10
İzmir'de büyük yangın: 5 araç küle döndü - Resim: 3

Alevler, fabrikanın bitişiğindeki 2 ayrı soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerinin dış cephesine sıçradı. 

3 / 10
İzmir'de büyük yangın: 5 araç küle döndü - Resim: 4

İş yerlerinin zarar gördüğü yangında, alevlerin ulaştığı 1 minibüs ile 4 otomobil ise kullanılamaz duruma geldi.

4 / 10