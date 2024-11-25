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  4. İzmir'de büyük yangın... Alevler gökyüzünü sardı

İzmir'de büyük yangın... Alevler gökyüzünü sardı

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, dumanlar da gökyüzünü kapladı.

Kaynak: İHA
İzmir'de büyük yangın... Alevler gökyüzünü sardı - Resim: 1

Yangın, sabah saatlerinde Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi.

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İzmir'de büyük yangın... Alevler gökyüzünü sardı - Resim: 2

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İ

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İzmir'de büyük yangın... Alevler gökyüzünü sardı - Resim: 3

hbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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İzmir'de büyük yangın... Alevler gökyüzünü sardı - Resim: 4

Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etti.

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