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İzmir'de büyük yangın: Peş peşe patlamalar meydana geldi, yaralılar var

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın büyük korkuya yol açarken, yangın sırasına peş peşe patlamalar da meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
İzmir'de büyük yangın: Peş peşe patlamalar meydana geldi, yaralılar var - Resim: 1

Yangın Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokakta bulunan bir kimya fabrikasında meydana geldi

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İzmir'de büyük yangın: Peş peşe patlamalar meydana geldi, yaralılar var - Resim: 2

. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında çıkan alev ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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İzmir'de büyük yangın: Peş peşe patlamalar meydana geldi, yaralılar var - Resim: 3

Kimyasal maddelerin alev alması sonucu alevler kısa sürede parlarken, yangın yandaki fabrikaya da sirayet etti.

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İzmir'de büyük yangın: Peş peşe patlamalar meydana geldi, yaralılar var - Resim: 4

Yanan maddelerden dolayı ara ara patlamaların meydana geldiği bölgedeki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

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