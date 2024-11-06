İzmir'de büyük yangın: Peş peşe patlamalar meydana geldi, yaralılar var
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın büyük korkuya yol açarken, yangın sırasına peş peşe patlamalar da meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Yangın Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokakta bulunan bir kimya fabrikasında meydana geldi
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. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında çıkan alev ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kimyasal maddelerin alev alması sonucu alevler kısa sürede parlarken, yangın yandaki fabrikaya da sirayet etti.
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Yanan maddelerden dolayı ara ara patlamaların meydana geldiği bölgedeki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.
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