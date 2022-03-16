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İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla bürünmüştü; sebebi belli oldu

İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘şaşkınlıklarını’ dile getirdi.

İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla bürünmüştü; sebebi belli oldu - Resim: 1

İzmir'de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. 

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İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla bürünmüştü; sebebi belli oldu - Resim: 2

Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.

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İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla bürünmüştü; sebebi belli oldu - Resim: 3

Kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. 

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İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla bürünmüştü; sebebi belli oldu - Resim: 4

Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘İzmir güne harika başladı', ‘Kızıl gökyüzü İzmir'e çok yakıştı' gibi yorumlarda bulundu.

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