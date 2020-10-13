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  3. 13 Ekim 2020 17:03

İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de öğleden sonra, gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun suda oynaması dikkat çekti.

İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağış, saat 16.00 itibariyle İzmir'de başladı.

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İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü

Özellikle kent merkezinde etkili olan sağanak, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki birçok iş yerinde su baskınına yol açtı.

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İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü

Kentteki cadde ve sokaklar da yağmur suyuyla dolup taştı. Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde de yine su baskını oldu.

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İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanağın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

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