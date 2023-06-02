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İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir’de gök gürültülü sağanak etkili oldu. 

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İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 2

Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 

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İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 3

Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. 

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İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 4

Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti. (DHA)

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