İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı
İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, evde tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürüp, eşini de ağır yaraladı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Tire ilçesi Dallık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. (55) ile oğlu A.K. (28) ve eşi G.K. (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen baba Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna, ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde A.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne G.K. ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
