İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Tire ilçesi Dallık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. (55) ile oğlu A.K. (28) ve eşi G.K. (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.