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  4. İzmir'de denizden iki dev çıktı! Balıkçılar bile şaşırdı

İzmir'de denizden iki dev çıktı! Balıkçılar bile şaşırdı

İzmir açıklarında 1 metre uzunluğunda ve 16 kilogram ağırlığında iki kalamar yakalandı. Uzmanlar Akdeniz'de görülen türün küresel ısınma etkisiyle Ege'ye kadar geldiğini söylüyor.

Egeli balıkçılar, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 kalamar yakaladı.

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İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, uzmanların sürekli vurguladığı küresel iklim değişikliğinin etkilerinin denizlerde de hissedilmeye başlandığını söyledi.

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Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum" dedi.

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Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

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