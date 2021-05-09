İzmir'de dev Bitcoin operasyonu!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Bitcoin üretmeye yarayan ve piyasa değeri 5 milyon lira olan 501 cihaz ele geçirildi. Operasyon sonrası 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki apartmanın altındaki depoda gümrük kaçağı teknolojik cihaz olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
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Adrese operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve Bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirdi.
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Başlatılan soruşturma kapsamında, cihazların ülkeye İstanbul'dan sokulduğu, orada bazı kişiler tarafından kullanıldıktan sonra İzmir'e getirildiği tespit edildi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatırken, cihazların Tasfiye İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
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