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  4. İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında!

İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Buca ilçesinde bir şahsın benzinle orman yangınını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: DHA / İHA
İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında - Resim: 1

İzmir'de Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında - Resim: 2

Alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale edildi. 

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İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında - Resim: 3

Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergilemeyi sürdürüyor.

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İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında - Resim: 4

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. 

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