İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Buca ilçesinde bir şahsın benzinle orman yangınını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak: DHA / İHA
İzmir'de Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
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Alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale edildi.
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Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergilemeyi sürdürüyor.
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Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı.
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