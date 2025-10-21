İzmir'de el bombası paniği: Kemal Sunal'ın Bombacı Mülayim filmini akıllara getirdi
İzmir'de 10 yaşındaki bir çocuk tarlada bulduğu el bombasını babasının iş yerine götürünce ortalık bir anda karıştı...
Kaynak: DHA / İHA
İzmir'in Tire ilçesinde İ.A., dün kendisine ait tarlayı sürdüğü sırada, 10 yaşındaki oğlu toprak altında taarruz tipi, patlamamış bir el bombası buldu.
1 / 5
Çocuk, bulduğu bombayı sabah babasının Celal Bayar Bulvarı üzerindeki lastikçi dükkanına getirdi.
2 / 5
Cismin el bombası olduğunu fark eden İ.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı.
3 / 5
İzmir'den gelen bomba imha uzmanları el bombasını etkisiz hale getirip, incelenmesi ve imhası için İzmir'e götürdü. (DHA)
4 / 5