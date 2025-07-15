İzmir'de engelli bakımevinde büyük yangın: Engelli vatandaşlar tahliye edildi
İzmir Gaziemir'de bulunan 4 katlı engelli bakımevi binasında akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre; Dokuz Eylül Mahallesi'nde bulunan 4 katlı özel bir engelli bakımevinde akşam saatlerinde yangın çıktı.
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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Bakımevinde bulunan yaklaşık 100 engelli vatandaş, görevliler ve ekipler tarafından kısa sürede tahliye edildi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale etti.
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